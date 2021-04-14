تعرف على طرق تحسين كفاءة استهلاك الوقود في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يسعى كثير من قائدي السيارات إلى إيجاد طرق مختلفة لخفض استهلاك الوقود في سياراتهم خاصة مع إرتفاع أسعار الوقود عالمياً حالياً، واليوم نقدم لكم طرق بسيطة تساهم في رفع كفاءة استهلاك السيارة للوقود لأقصى حد ممكن.

ضغط هواء الإطارات

يجب فحص ضغط هواء الإطارات بصورة منتظمة، حيث أن انخفاض ضغط الهواء في الإطارات من الأسباب الرئيسية لزيادة استهلاك الوقود، وذلك لزيادة مقاومة معدل دوران الإطارات على الطريق، وهو ما يعني أن المحرك سوف يستهلك قدر أكبر من الطاقة لأجل الإستمرار في جعل السيارة تتحرك.

أسلوب القيادة

هناك بعض السائقين يتبعون سلوكيات وأساليب خاطئة أثناء القيادة تزيد من استهلاك الوقود، ومنها رفع عدد لفات المحرك دون داعي وذلك بالضغط بقوة على دواسة الوقود بشكل مفاجئ، كما أن القيادة على سرعات عالية تزيد أيضاً من استهلاك الوقود.

استخدام المكيف باستمرار

يفضل عدم تشغيل المكيف أثناء القيادة في الزحام داخل المدن أو على السرعات البطيئة أثناء السفر، ما لم يكن الطقس شديد الحرارة.

تنظيف فلتر الهواء

يساهم فلتر الهواء المتسخ في الإضرار بمحرك السيارة، حيث أنه يتسبب في خفض أداء السيارة مع رفع استهلاك الوقود.