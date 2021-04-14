“عروض رمضان” سيارات كيا سيلتوس وتيلورايد 2021 متاحة بالتقسيط وهامش الربح 0%!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر بشهر رمضان على سيارات كيا بالتعاون مع البنك الأهلي، بدون نقاش …. خذها بسعر الكاش، بأسعار مميزة وبدون رسوم إضافية.

السيارات المشمولة في العرض:

كيا سيلتوس موديل 2021 بقسط شهري 1010 ريال.

كيا تيلورايد موديل 2021 بقسط شهري 1939 ريال.

تفاصيل العرض:

شروط العرض:

صور العرض: