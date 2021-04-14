هيونداي كوستو ميني فان الجديدة تظهر في الصين قبل التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لإثبات أن فئة الميني فان تظل حاضرة بقوة في الأسواق، كشفت هيونداي منذ أسابيع عن سيارة ستاريا بتصميمها المستقبلي المثير للاهتمام، والآن ظهرت صور ميني فان أخرى قادمة لهيونداي باسم “كوستو” في الصين.

تصميم الشبك وأقواس العجلات مستوحى بشكل واضح من توسان، وتبلغ أبعاد السيارة 194.9 إنش للطول و72.9 إنش للعرض و68.2 إنش للارتفاع، ما يجعلها أصغر بشكل ملحوظ من ستاريا ميني فان.

وتعتمد هيونداي كوستو الجديدة على محرك 1.5 لتر بنزين بقوة 167 حصان، مقارنة بمحرك هيونداي ستاريا سعة 3.5 لتر بقوة 268 حصان.

ومن المتوقع تدشين الميني فان الكورية الجديدة في معرض شانغهاي للسيارات خلال أيام من الآن.