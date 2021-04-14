كيفية تبريد حرارة محرك السيارة عند ارتفاعها بشكل مفاجئ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة خاصة في فصل الصيف، ومن أبرز هذه المشاكل هي ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير، وهو ما يشكل خطورة بالغة على المحرك.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة على المحرك خاصة في حالة حدوثها أثناء السفر مع عدم وجود مراكز صيانة قريبة، نقدم لكم اليوم كيفية خفض حرارة المحرك بدون جلب الأضرار للسيارة.

– عند ملاحظة ارتفاع مؤشر الحرارة إلى الأحمر أو تصاعد البخار من المحرك، فإنه يجب التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن، وإنارة الأضواء التحذيرية.

– يجب الانتظار إلى أن يتوقف البخار الصاعد من السيارة، ثم القيام بفتح غطاء السيارة، ثم أترك السيارة لمدة تتراوح 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى يبرد المحرك والردياتير.

– بعد التأكد من برودة السيارة تماماً، قم بفتح غطاء الردياتير ببطء، لأنه في حال سخونة السائل في الردياتير وقمت بفتح غطاء الردياتير فسوف يخرج كمية كبيرة من المياه والهواء الساخن المضغوط في وجهك.

– بعد ذلك قم بتزويد الردياتير بسائل التبريد حتى يمتلئ، لأنه بالتأكيد قد انخفض بسبب تبخر المياه، ثم ضع سائل التبريد في قربة المياه أيضاً، ثم قم بغلق الردياتير مرة أخرى.

– كذلك قم بالتأكد من عدم انخفاض مستوى زيت المحرك، حيث أنه من الأسباب الرئيسية أيضاً التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة المحرك في حال انخفاضه، فإذا وجدت انخفاض ملحوظ به قم بتزويده حتى المستوى المطلوب، ثم قم بقيادة السيارة إلى أن تجد مركز صيانة، مع عدم تشغيل المكيف أو القيادة على سرعات عالية.

– إذا جدت أن حرارة المحرك بدأت في الارتفاع مرة أخرى، فقد يكون السبب هو توقف مروحة التبريد، في هذه الحال يجب القيادة لمسافات قصيرة ثم التوقف لفترة كي يبرد المحرك وتقوم بتزويد سائل التبريد، ثم القيادة مرة أخرى، وهكذا، إلى أن تصل إلى مركز صيانة لمعالجة المشكلة.