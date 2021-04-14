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“عروض رمضان” سيارات جي ام سي 2021 متاحة بالتقسيط وبدون دفعة أولى

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات بشهر رمضان على سيارات جي ام سي 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي، عروضنا خير … مع شهر الخير.

السيارات المشمولة في العرض:

  • جي ام سي سييرا موديل 2021 “غمارة واحدة” بقسط شهري 2,406 ريال.
  • جي ام سي يوكون SLE موديل 2021 “الجديدة كلياً” بقسط شهري 2,931 ريال.
  • جي ام سي أكاديا SLE موديل 2021 بقسط شهري 1,756 ريال.

مزايا العرض:

  • %0 دفعة أولى.
  • %0 مصاريف إدارية.
  • %40 دفعة أخيرة.
  • ندفع عنك حتى 1,500 ريال من قيمة القسط الأول فقط

الشروط والأحكام:

  • يسري عرض رمضان من الفترة 11 ابريل حتى 11 مايو 2021، مدة التمويل 60 شهراً .
  • هذا العرض يسري على فئات السيارات التي في الإعلان فقط لموديلات 2021 .
  • العرض متوفر حتى نفاذ الكمية .
  • عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي .
  • معدل النسبة السنوي %6.56 (APR) .
  • صور السيارات هي للاعلان فقط وقد لا تطابق الواقع .
  • تطبق الشروط والأحكام .

صورة العرض:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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