“عروض رمضان” سيارات جي ام سي 2021 متاحة بالتقسيط وبدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات بشهر رمضان على سيارات جي ام سي 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي، عروضنا خير … مع شهر الخير.
السيارات المشمولة في العرض:
- جي ام سي سييرا موديل 2021 “غمارة واحدة” بقسط شهري 2,406 ريال.
- جي ام سي يوكون SLE موديل 2021 “الجديدة كلياً” بقسط شهري 2,931 ريال.
- جي ام سي أكاديا SLE موديل 2021 بقسط شهري 1,756 ريال.
مزايا العرض:
- %0 دفعة أولى.
- %0 مصاريف إدارية.
- %40 دفعة أخيرة.
- ندفع عنك حتى 1,500 ريال من قيمة القسط الأول فقط
الشروط والأحكام:
- يسري عرض رمضان من الفترة 11 ابريل حتى 11 مايو 2021، مدة التمويل 60 شهراً .
- هذا العرض يسري على فئات السيارات التي في الإعلان فقط لموديلات 2021 .
- العرض متوفر حتى نفاذ الكمية .
- عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي .
- معدل النسبة السنوي %6.56 (APR) .
- صور السيارات هي للاعلان فقط وقد لا تطابق الواقع .
- تطبق الشروط والأحكام .
صورة العرض: