مازيراتي تستعين بديفيد بيكهام كسفير جديد لعلامتها التُجارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مازيراتي في استعادة بريقها بتدشين MC20 سوبركار مؤخراً، ولزيادة مبيعاتها عالمياً، تستعد صانعة السيارات الإيطالية لتدشين كروس أوفر جديدة تُسمى جريكال، وفي خطوة تسويقية جريئة، جلبت مازيراتي نجم كرة القدم السابق وأيقونة الموضة العالمية ديفيد بيكهام كسفير جديد لعلامتها التُجارية.

يمتلك بيكهام سيارات أستون مارتن V8 فولانتي وماكلارين 720S وبورش 911 توربو كشف النادرة، ليُظهر أنه يمتلك ذوقاً رفيعاً في السيارات، ووفقاً لمازيراتي، فإن بيكهام سيقود العلامة التُجارية إلى الأمام في طليعة السيارات الفاخرة.

من جانبه، قال ديفيد بيكهام: “إنه وقت مثير بالنسبة لي أن أبدأ هذه الشراكة مع مازيراتي، وهي علامة تُجارية إيطالية شهيرة تُشاركني تقديري لأفضل ابتكار وتصميم، وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع العلامة التُجارية في مثل هذا الوقت المحوري في تاريخهم واستمرار نموهم على نطاق عالمي.

لم تكشف مازيراتي بعد عن تفاصيل هذه الشراكة، لكنها تعني أن بيكهام سيظهر في مقاطع الفيديو الترويجية للشركة الإيطالية والتدشينات الجديدة، وفي أول فيديو تعرضه الشركة، نرى بيكهام يقوم ببعض الدريفتات بسيارة مازيراتي ليفانتي تروفيو في الطريق السريع بميامي.

في الختام، يُذكر أن ليفانتي تروفيو تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر بقوة 590 حصان، لتُقدم أداءً مُميزاً وبالطبع فإن استعراضات بيكهام بالسيارة كانت تحت إشراف سائقين محترفين.