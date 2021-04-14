كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن سيراتو 2022 فيس ليفت المعروفة في كوريا باسم K3، قبل التدشين الرسمي لها في 20 أبريل، ونبدأ بالتحديثات الخارجية التي تشمل مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصابيح نهارية LED جديدة وشبك أمامي أوسع ومتصل بالمصابيح الأمامية.

كما تم تحديث المصد الأمامي وإضافة فتحات هواء جديدة ومصابيح خلفية محدثة، وستحصل السيارة على تصاميم جديدة للجنوط وألوان إضافية.

كما حصلت الداخلية على تحديثات تشمل شاشة أكبر لنظام المعلومات الترفيهية وزخرفات وجلود جديدة.

وستكشف كيا عن المواصفات التقنية والمزيد من الصور والمعلومات عن السيارة خلال أسبوع فتابعونا للمزيد.