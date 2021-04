بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد كشف تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد كشفها عن كونتيننتال جي تي سبيد، ها هي بنتلي تكشف عن نسختها الكشف، والتي تصفها الشركة بأنها الأكثر تركيزاً على السائق في تشكيلة كونتيننتال جي تي، حيث تتميز بنفس مزايا شقيقتها ذات السقف الثابت مع السماح بدخول المزيد من الرياح والشمس إلى قمرة القيادة.

تتميز السيارة بسقف Z-fold والذي يُقلل ضوضاء الطريق مقارنة بالموديل السابق، كما تقول بنتلي أن المواد العازلة تجعلها هادئة مثل كونتيننتال جي تي كوبيه من الجيل السابق، كما يُمكن فتح السقف وغلقه في 19 ثانية على سرعة تصل إلى 50 كم/س، ويتوفر بسبع خيارات من الألوان، كما تتضمن الخارجية شارات “سبيد” على الرفارف الأمامية والشبك الأمامي العلوي والسفلي، وعتبات معاد تصميمها، مع جنوط مخصصة مقاس 22 بوصة باللون الفضي أو الأسود.

في الداخل، تأتي السيارة بتنجيد ألكانتارا بخيارات ألوان تصل إلى 15 لون رئيسي و11 لون ثانوي، مع تطريز ماسي، وشعار سبيد على مساند الرأس، مع عجلة قيادة مكسوة بالكانتارا، والعديد من اللمسات الفاخرة الأخرى ومزايا الراحة مثل ميزة تدفئة الرقبة وعجلة القيادة ومساند الأذرع والمقاعد المدفأة.

بالنسبة للقوة، فتستمدها السيارة من محرك W12 سعة 6.0 لتر مزدوج التوربو المصنوع يدوياً في مقر بنتلي، والذي يولد قوة 650 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية أي أبطأ بـ 0.1 ثانية من النسخة الكوبيه، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كم/س.

وفي الختام، تمت إعادة ضبط كلاً من المحرك وناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض ذي الثمان سرعات، كما تتميز أيضاً بنظام تعليق تكيفي، ونظام تحكم نشط مضاد للانقلاب، ونظام دفع رُباعي نشط، ونظام توجيه على جميع العجلات، ومكابح اختيارية من السيراميك الكربوني.

