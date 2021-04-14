نسخة خارقة لـ"رولز رويس Ghost" بلمسة سحرية من مانسوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مانسوري النقاب عن نسختها المعدلة Ghost المعتمدة على الأيقونة البريطانية رولز رويس Ghost.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسختها المعدلة من السيارة الفارهة رولز رويس تتميز من خلال شفة الإسبويلر المصنوعة من ألياف الكربون على الغطاء الخلفي، والأشرطة المصنوعة من ألياف الكربون على غطاء حيز المحرك.

تقف النسخة المعدلة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة.

كما تزدان السيارة بخطوط تصميمية تمتد من الكشافات الأمامية إلى المصابيح الخلفية، وبمكونات ذهبية اللون على شبكة المبرد.

وتكتمل أناقة هذه الصورة بالمكونات المصنوعة من الكروم باللون الأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود رياضي، وبتجهيزات جلدية فاخرة باللون البرتقالي، وحليات باللون الأسود.

وتظل السيارة معتمدة على سواعد محرك تربو مزدوج V12 سعة 6.75 لتر وبقوة 571 حصانا/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.