“بالصور” وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” وعدد من منسوبي الاتحاد ووسائل الإعلام المحلية.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيتم بناء الحلبة التي ستستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل من عام 2021م على كورنيش محافظة جدة، وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا.

وأضاف الاتحاد أنه ستتم مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية صحيحة تهدف لاحقًا إلى الترويج لرسائل الاستدامة أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق وسيستخدم الحجر المحلي لبناء سطح المسار.

وعبّر الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” عن سعادته قائـلًا: “سعداء جدًّا في هذا اليوم بوضع حجر الأساس وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد لاستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر المقبل، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا الوطن الغالي، باستضافته للعديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحديدًا ما يخص رياضة السيارات والمحركات”.

