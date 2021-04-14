وضع الستائر بالسيارة مخالفة مرورية وهذه غرامتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن وضع الستائر في السيارة وهل يعد ذلك مخالفة مرورية.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “أنا وقفت سيارتي وحطيت ستائر عن الشمس وأعطوني مخالفة. هل أقدر أعترض؟”، وأجاب المرور موضحًا أن وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم 2 فقرة 10 “وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق”، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية لمخالفة وضع الستائر تتراوح من 150 إلى 300 ريال.