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وضع الستائر بالسيارة مخالفة مرورية وهذه غرامتها

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن وضع الستائر في السيارة وهل يعد ذلك مخالفة مرورية.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “أنا وقفت سيارتي وحطيت ستائر عن الشمس وأعطوني مخالفة. هل أقدر أعترض؟”، وأجاب المرور موضحًا أن وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم 2 فقرة 10 “وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق”، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية لمخالفة وضع الستائر تتراوح من 150 إلى 300 ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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