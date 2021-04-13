خفض ضغط إطارات السيارة في الصيف: هل هو تصرف صحيح؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة شديدة تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، وتعد الإطارات من أكثر هذه الأجزاء، وذلك نظراً لتعرضها بشكل دائم للعوامل الخارجية المختلفة، مما يعرضها أحياناً للتلف السريع أو الانفجار.

لذا يجب العناية بالإطارات بصورة دائمة للحفاظ عليها من التآكل السريع والتلف، ومن أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على الإطارات في الصيف هو فحص وضبط ضغط الهواء داخلها بصفة دورية.

لكن هناك خطأ شائع بين السائقين بشأن التعامل مع ضغط إطار السيارة في الصيف، حيث تجد كثير من السائقين تنصح بتقليل ضغط الإطارات في الصيف، فهل هذا الاعتقاد خاطئ أم صحيح؟

أجاب خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد بالطبع خاطئ، حيث أن لكل سيارة نظام خاص بها ومقياس ضغط خاص وضعته الشركة المصنعة بناء على اختبارات عديدة، لذلك فإن درجة الضغط المثالية هي المنصوص عليها في كتيب السيارة، ويجب متابعة ضغط الإطارات كل أسبوعين بحد أقصى.

كما يعتقد بعض السائقين أن ضغط الإطارات المنخفض أقل خطورة من ارتفاعه، وهذا الاعتقاد أيضاً خاطئ، لأن الضغط المنخفض للإطارات يجعل منطقة التلامس مع الأرض مساحته أكبر، بالتالي تتآكل الحروف ويزيد استهلاك البنزين، وتزيد مقاومة السير على الطريق، بالتالي ترتفع درجة حرارة الإطارات.