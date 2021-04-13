توقيع اتفاقية لتشغيل سيارات جنرال الموتورز ذاتية القيادة في دبي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقيع إمارة دبي اتفاقية مع شركة “جنرال موتورز-كروز” تهدف إلى تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتبارًا من عام 2023.

وقـال سموّه في تغريدته بموقع تويتر: “هدفنا هو تحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030، دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل”.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، فإن الشيخ حمدان بن محمد كان قد استقبل “جيف بليش” المدير التنفيذي القانوني لشركة “جنرال موتورز- كروز”، وحث الطرفان آخر التطورات في مجال استخدام السيارات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد الأهم ضمن توجهات دبي المستقبلية.

وشهد الشيخ حمدان بن محمد توقيع اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي والشركة لتشغيل سيارات ذاتية القيادة لتقديم خدمة سيارات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني، ووصف الاتفاقية بأنها الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وأعرب “دان أمان” رئيس شركة كروز عن امتنانه لاختيار الهيئة لشركته، مشيدًا بجهود الهيئة في تطوير إطار عمل مبتكر لتطبيق التنقل ذاتي القيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، والتي تتضمن خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويًا، وتوفير 1.5 مليار درهم سنويًا عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، بالإضافة إلى تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي.