تفاصيل أول سيارة كهربائية مصرية.. السعر والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير مصري، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء تصنيع أول سيارة كهربائية في بلاده، محددا تكلفتها.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتوقع بدء إنتاج السيارة "نصر E70" الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022.

كما أعلن عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

وأوضح الوزير المصري أن عدد محطات الشحن المستهدف يبلغ نحو 3000 محطة مزدوجة.

وأضاف "يمكن شحن السيارة الكهربائية بشواحن متباينة السرعات، أبطأها المنزلية بقدرة 2.3 كيلووات ساعة والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أي تجهيزات كهربائية، وأخرى بقدرة 7.3 كيلووات ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء، والأخيرة قادرة على شحن كامل البطارية في (6-7 ساعات)، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة E70 السير لمسافة 400 كيلومتر.

أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته ٢٢ كيلووات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في أربع ساعات.



ووفق بيان وزارة قطاع الأعمال تبلغ التكلفة التشغيلية للسيارة E70 على مدى 300 ألف كيلومتر 200 ألف جنيه (13 ألف دولار).

وفي وقت سابق، كشف وزير قطاع الأعمال عن نموذج السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها، من خلال شركة النصر للسيارات مع شركة دونج فينج موتورز الصينية.

وأعلنت شركة النصر للسيارات الحكومية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن مواصفات السيارة وجاءت كالتالي:

قدرة عالية تصل لـ147 حصانا.

سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

السير من 400 لـ500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

أنظمة أمان متطورة (ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA).



شاشة تليفزيونية وأخرى للتحكم.

تكييف هواء بتكنولوجيا بلازما.

مؤشر إطارات bsd.



إمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.