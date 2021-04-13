سكودا تكشف سعر أيقونتها الكهربائية "Enyaq iV"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سكودا عن طرح أيقونتها Enyaq iV الكهربائية في الأسواق نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 33 ألف و800 يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن باكورة إنتاجها من الموديلات الكهربائية تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بطول 4.65 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر تؤهلها لتوفير مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة للمنطقة المخصصة للأقدام، مع حيز للأمتعة بسعة 585 لترا، و50 لترا إضافية في مواضع التخزين الأخرى بالمقصورة الداخلية.



وتعتمد السيارة Enyaq على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي أو على كل محور بمعدلات أداء مختلفة تبدأ من 109 إلى 220 كيلووات.

وبذلك تنطلق السيارة بسرعة قصوى 180 كلم/س. ويستند نظام الدفع على باقات بطاريات بسعة تتراوح من 55 إلى 82 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى سير يتراوح من 350 إلى 520 كلم.

ومنتصف شهر مارس/آذار الماضي، أطلقت الشركة التشيكية النسخة الرياضية Sportline من سيارتها Enyaq iV الكهربائية بسعر يبدأ من حوالي 43 ألف و500 يورو.



وتتميز النسخة الرياضية من خلال التصميم الأكثر ديناميكية والمكونات المطلية باللون الأسود على المصادم وشبكة المبرد، وقضبان السقف، وأشرطة النوافذ، والمرايا الخارجية.

ومن التجهيزات القياسية، التي تأتي بها النسخة الرياضية، القمرة الرقمية، وشاشة نظام الملتيميديا قياس 13 بوصة، ومكيف الهواء ثنائي المناطق، ومجموعة التعليق الرياضية، والتي ساعدت على تمتع السيارة بالمزيد من الطابع الديناميكي والقيادة الأكثر رشاقة.

وتعتمد السيارة الكهربائية على نظام دفع خلفي بقوة 180 أو 204 حصان، ويتوفر للسيارة بطارية سعة 58 كيلووات ساعة تبلغ مدى سير 410 كلم، وأخرى سعة 77 كيلووات ساعة بمدى سير 527 كلم. أما السرعة القصوى فتبلغ 160 كلم/س.