تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع بداية شهر رمضان المبارك.

واستقر متوسط العملة المصرية أمام الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

سعر اليورو في مصر



ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو إلى نحو 18.57 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.60 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك مصر إيران للتنمية، عند نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

خط سكك حديدية مع السودان

أكد كامل الوزير، وزير النقل المصري، استعداد بلاده لتلبية احتياجات السودان في مجال النقل من أجل تطوير القطاع بين البلدين.

وقال، خطوط السكة الحديدية في مصر تصل حتى منطقة السد العالي في أسوان، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم التوجيه فورا من أسوان عبر غرب النيل إلى منطقة أبو سمبل، ثم إلى وادي حلفا، سواء من شرق أو غرب النيل، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأضاف: "سيتم تحديد المسار الأصلح والأسرع والأقصر، والأقل في التكلفة المالية، وفي نفس الوقت المسار الذي يخدم تجمعات سكانية كبيرة".

وأوضح: "سنبدأ التنفيذ في الاتجاه من أبوسمبل إلى وادي حلفا في وقت قريب، والتخطيط بالتوازي لمرحلة وادي حلفا حتي الخرطوم مرورا بعطبرة" .

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

كما قفز متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.50 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65% في الشهر السابق له.