من صنع أول شاحنة على الإطلاق ومتى تم صنعها؟ .. الإجابة على هذه الأسئلة ليست بنفس سهولة أو وضوح أسئلة أول سيارة أو محرك احتراق داخلي، وقد أصدرت مرسيدس بياناً صحفياً مخصصاً لحل هذا اللغز التاريخي.

ووضحت مرسيدس إن سبق صنع أول شاحنة نقل يعود إليها في عام 1896، تحديداً على يد المبدع “جوتليب دايملر”، أحد الرواد في مجال تطوير السيارات ومحركات الاحتراق الداخلي.

وأشارت مرسيدس إلى أن أول شاحنة في العالم زُودت بمحرك 1.06 لتر 2 سلندر بقوة ضئيلة 4 حصان ونظام دفع خلفي.. مع صرفية وقود 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بعد عامين من تطويرها، تعاون دايملر مع فيلهيلم مايباخ لبناء نسخة محدثة من الشاحنة مع نقل المحرك من الخلف إلى الأمام، كما تم تطوير نسخة ثالثة محدثة للشاحنة بمحرك 2.2 لتر أكبر حجماً ونظام تبريد جديد.

