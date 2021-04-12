4 قتلى و7 جرحى في تفجيرين منفصلين جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ٤ أشخاص وأصيب ٧ آخرون بينهم مدنيين وعسكريين، الإثنين، في تفجيرين منفصلين جنوبي الصومال.

ووفق تقارير صحفية محلية، فإن ٤ جنود في الأمن قتلوا وأصيب آخر إثر تفجير لغم أرضي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.



وقال رئيس مدينة أفمدو، محمد أمين عبدالله في تصريحات صحفية: "تعرض خمسة عناصر من الأمن لتفجير لغم أرضي، ما أسفر مقتل ٤ وإصابة جندي واحد"، مضيفا "التفجير وقع عقب انتهاء الجنود من دورية في مطار مدينة أفمدوا، وعودتهم إلى نقطة التفتيش الأمنية".

واتهم المسؤول المحلي الصومالي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بالوقوف وراء التفجير واستهداف الجنود.

وفي هجوم منفصل، أصيب 6 أشخاص على الأقل، اليوم في تفجير عبوة ناسفة في مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال.

ويعد هذا ثانى انفجار في مدينة بيدوا خلال 3 أيام.

ونجا محافظ إقليم باي، علي ورطيري دويو، السبت، من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، تبنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .

وزادت وتيرة الهجمات التي تنفذها حركة الشباب مؤخرا، لا استغلال الانسداد السياسي في الصومال، وتكبيد الأمن خسائر في الأرواح.