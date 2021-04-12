تعرف على وظائف أهم حساسات السيارة وأعراض تلفها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الحساسات أو أجهزة الاستشعار من أهم أجزاء السيارة، حيث تعتمد عليها غالبية أجزاء السيارة الحيوية في عملها، كما تقوم بكشف الأعطال التي تحدث بأجزاء السيارة.

وعلى الرغم من أهمية الحساسات الكبيرة، إلا أن كثير من قائدي السيارات لا يعلمون مدى أهميتها ووظائفها، لذا نستعرض لكم اليوم أهم هذه الحساسات وأعراض تلفها.

– حساس الأكسجين

يقوم حساس الأوكسجين بعملية دمج النسب الصحيحة من الهواء والوقود اللازمة لعملية الاحتراق داخل محرك السيارة، وفي حال تعطله فإنه يتسبب في ضعف أداء المحرك بوجه عام، وزيادة كبيرة في استهلاك الوقود.

– حساس عمود الكرنك

تتلخص وظيفة حساس عمود الكرنك في نقل معلومات عن سرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة لتحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرار من البواجي إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك لبدء عملية الاشتعال بين الوقود والهواء، وفي حال تلفه فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، ومنها التوقف المفاجئ أثناء السير.

– حساس الهواء

يعمل حساس الهواء على احتساب كمية الهواء المتدفق إلى داخل المحرك، وبناءاً على هذه المعلومات، يقوم كمبيوتر السيارة، بضبط كمية الوقود المناسبة لعمل المحرك من أجل تقديم أفضل أداء لمحرك السيارة.

– حساس الضغط المطلق

يعمل هذا الحساس على إرسال الإشارات لكمبيوتر السيارة والتي تساعده على تحديد النسبة المثالية من خليط الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق في المحرك، وفي حال تلفه يلاحظ دخان اسود يخرج من مخرج العادم في السيارة، وأيضا عدم انتظام دوران المحرك في السيارة.

حساس السرعة

يعمل حساس السرعة على تزويد الكمبيوتر الخاص بالسيارة، بالمعلومات الخاصة بسرعة السيارة، بالتالي يقوم كمبيوتر السيارة بتزويد المحرك بالكمية اللازمة من الوقود.