“عروض رمضان” نيسان اكس تريل 2021 متاحة بدفعة مقدمة 10 ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، مع العَشَرة تحلى العِشرة! انتهز الفرصة في شهر الخير و احصل على سيارة أحلامك من بترومين نيسان بأقوى العروض الرمضانية بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان اكس تريل موديل 2021
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي يبدأ من 79,499 ريال
– عرض عملاء التقسيط:
- دفعة مقدمة بقيمة 10 ريال فقط.
- ضمان ممدد لـ 10 سنوات.
- 10 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.
- صيانة مجانية لـ 10 سنوات.
الشروط والأحكام:
- الصيانة المجانية لا تشمل قطع الغيار الاستهلاكية وتسري لـ 10 سنوات أو 100,000كم أيهما أقرب.
- الضمان الممتد يفعل بعد الضمان المصنعي 7 سنوات أو 200,000كم أيهما أقرب ويخضع لشروط ومسؤولية المورد ولا يمكن استرداد قيمتها نقداً لانها غير مشمولة بسعر السيارة.
- خدمة المساعدة على الطريق تخضع لشروط شركة مرني.
- نظام التمويل خاضع لشروط البنك الأهلي و10 ريال الدفعة الأولى للعملاء المحول رواتبهم فقط.
- العرض ساري حتى 13 مايو او حتى نفاذ المخزون.
صورة العرض: