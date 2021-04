سيتروين C5 X موديل 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سيتروين الفرنسية عن C5 X الجديدة الرائدة التي وصفتها العلامة بمزيج بين السيدان والواجن والـ SUV، بتصميم مستوحى من سيارة CXperience المدشنة في 2016.

وصرحت سيتروين إن C5 X هي أول سيارة مزودة بنظام التعليق “الراحة المتقدمة” المفعل للعلامة، والذي يوفر تجربة قيادة “السجادة السحرية” عالية الجودة.. وتشمل مواصفات السيارة مصابيح LED على شكل V وخطوط انسيابية للجسد.

وستتوفر C5 X بمحرك هايبرد بالقابس يجمع بين محرك 1.6 لتر تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي بقوة 225 حصان ومدى كهربائي صافي 50 كيلومتر، مع خيارات أخرى بنزين وهايبرد.

وتشمل المواصفات الداخلية: شاشة لمسية 12 إنش عالية الجودة لنظام المعلومات الترفيهية مع دعم الأوامر الصوتية والتحديثات عبر الهواء والشحن اللاسلكي للجوال وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وستنطلق السيارة بأنظمة سلامة متطورة تشمل كاميرا رؤية محيطية 360 درجة ومراقبة النقطة العمياء ومساعد الطرق السريعة والمزيد.. وستنطلق سيتروين C5 X الجديدة في أوروبا في نهاية 2021.

Copyright William CROZES @ Continental Productions

Copyright William CROZES @ Continental Productions

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin