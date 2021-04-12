“النقل” أكثر من 6 آلاف سعودية يعملن في توجيه السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف المهندس “صالح بن ناصر الجاسر” وزير النقل عن تفاصيل التوطين الكامل في العديد من المهن الخاصة بمنظومة النقل بالمملكة، ومن بينها نشاط توجيه السيارات.

وكشفت المهندس صالح الجاسر أن نشاط توجيه السيارات يعمل به حاليًا أكثر من 847 ألف سائق منهم 6,161 سائقة، حققوا عبر هذا النشاط أكثر من 6 مليارات في آخر 3 سنوات، إضافة لتوطين منافذ تأجير السيارات ومهنة مراقب جوي ومهنة مساعد طيار.

وأشار إلى أن المنظومة أسهمت في عودة 60 ألف مواطن لأرض الوطن خلال فترة الجائحة، كما شُحن 75 مليون طن من البضائع باستخدام العديد من طائرات الركاب، بالإضافة إلى الإشراف على نقل أكثر من 23 ألف متعافِ من مقرات العزل إلى المطارات الرئيسة.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة النقل لديها إستراتيجية وطنية طموحة للنقل وتتضمن العديد من المستهدفات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بجميع أنماط النقل، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث بحكم موقعها الجغرافي المتميز.