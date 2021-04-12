المرور يوضح الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء وإشارة المرور البرتقالية.

وأوضحت إدارة المرور أن الإشارة المتقطعة الحمراء تعني:

وجوب وقوف السيارة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاة.

الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مداخل الكباري.

الإشارة للإيقاف الاضطراري لحركة السير مثل مرور سيارة الإسعاف.

أما إذا صدرت إشارة حمراء متصلة فيجب وقوف السيارة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور.

وأوضحت كذلك أن إشارة المرور البرتقالية لا تعني دائمًا الاستعداد للتوقف، وإنما تعني ما يلي: