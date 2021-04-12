بملامح عصرية.. جيب تطلق الموديل الجديد من أيقونتها Compass

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جيب عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Compass، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة Compass الجديدة تتميز من خلال الملامح التصميمية الجديدة على المقدمة، والتي بدت بعناصرها والخطوط الأفقية أكثر عرضا، والبنية الشبكية، التي تغطي كشافات الضباب، مع فتحات التهوية السبع المميزة لجبين السيارة، والتي تحتضنها الكشافات العاملة بتقنية ليد كاملة، هذا بالإضافة إلى التصميم الجديد للمصابيح الخلفية.

وبدت المقصورة الداخلية بملامح أكثر عصرية مع عدادات رقمية وشاشة قياس 10.25 بوصة، ونظام الملتيميديا Uconnect 5 مع شاشة لمسية بقياس يصل إلى 10.1 بوصة.

ويمتد برنامج دفع السيارة عبر محركات البنزين والديزل، ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليغطي نطاق قوة يمتد من 130 إلى 240 حصان.

وتعتمد السيارة الجديدة على باقة من أنظمة السلامة مثل محذر التصادم، ومغادرة حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد السرعة الذكي ونظام التعرف على تعب السائق، ووظيفة الكبح الاضطراري مع تعرف على المارة وقائدي الدراجات.