موجز ”الخليج 365” للسيارات.. وريثة تويوتا GT86 ومرسيدس CLS

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم شركة دايملر الألمانية العملاقة طرح سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة "مرسيدس إي كيو إس" وهي واثقة من تحقيق الربح.

أبرمت شركة أمريكية عقدا لاستيراد قطع غيار إماراتية الصنع لاستخدامها في سياراتها الرياضية الخارقة من طراز شيفروليه "كورفيت 2021".

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق الموديل الجديد من سيارتها CLS الكوبيه رباعية الأبواب في فصل الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

أطلقت شركة تويوتا سيارتها GR86 الكوبيه ثنائية الأبواب، والتي ترث عرش الأيقونة GT86.

نصح نادي السيارات "أوروبا" عند قياس مستوى الزيت الخاص بمحرك الدراجة النارية بصفها على سطح أفقي ومستو، وبدء القياس بعد مرور 10 دقائق.

كشفت شركة لكزس النقاب عن سيارتها الاختبارية LF-Z Electrified Concept الكهربائية، والتي من المقرر طرحها في عام 2025.