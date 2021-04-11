مرسيدس تطرح "إي كيو إس" الكهربائية.. وتثق في "أرباح مغرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة دايملر الألمانية العملاقة طرح سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة "مرسيدس إي كيو إس" وهي واثقة من تحقيق الربح.

وقال أولا كالينيوس المدير التنفيذي لشركة دايملر، إن السيارة الكهربائية التي ستحمل العلامة الشهيرة "مرسيدس" ستدر عوائد معقولة وأرباح مغرية منذ البداية.

وقال إن السيارة تتميز بأنها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع.

وقال كالينيوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن سيارة "مرسيدس إي كيو إس" سوف تحقق أرباحا مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود "إس كلاس"، نظرا للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كالينيوس إن "المنطق لا يزال كما هو. القطاع الأعلى يعد بهوامش أرباح أفضل".

وقالت بلومبرج إن "مرسيدس إي كيو إس" ستكون أول سيارة يتم إنتاجها بدعامات مخصصة للسيارات الكهربائية.

ويشكل هذا علامة فارقة للعلامة التجارية الألمانية التي تعرضت للانتقاد لاستغراقها وقتا طويلا للغاية للبدء في إنتاج سيارات كهربائية.

ووفقا لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومترا (478 ميلا)، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية.