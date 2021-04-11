لأول مرة.. سيارات "كورفيت" الخارقة تستعين بقطع غيار إماراتية الصنع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت شركة أمريكية عقدا لاستيراد قطع غيار إماراتية الصنع لاستخدامها في سياراتها الرياضية الخارقة من طراز شيفروليه "كورفيت 2021".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، جرى إبرام العقد الذي يعد الأول من نوعه خلال فعاليات معرض "كاستم شو الإمارات" 2021.

ويعد معرض "كاستم شو الإمارات" الأول من نوعه في العالم الذي يضم سيارات ودراجات وشاحنات معدلة في مكان واحد.

وكان المعرض الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي، قد اختتم فعالياته مساء السبت بنجاح، حيث سجل أرقاما قياسية عديدة في ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد 19، من حيث عدد الزوار وجنسياتهم.

وضم المعرض سيارات ودراجات نارية بقيمة 200 مليون درهم، واستقطب أكثر من 21 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال 3 أيام وسط التزام كامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

عقود تصدير لأمريكا

وقال جمال بن لاحج رئيس مجلس إدارة معرض كاستم شو إن المعرض "حقق نتائج فاقت التوقعات".

وأوضح: "قامت شركات أمريكية بإبرام عقود تصدير قطع غيار سيارة كورفيت 2021 من صنع الإمارات إلى أمريكا في سابقة تعتبر الأولى من نوعها".

وتابع: "كما عقد التجار صفقات ناجحة خاصة في ظل الركود والكساد الذي تسببت به جائحة كوفيد 19".

يذكر أن المعرض استقطب 60 شركة من 10 دول، وبلغ عدد السيارات المشاركة 360 سيارة، و140 دراجة نارية و100 سيارة تابعة لشركات وجميعها معدلة.

600 ألف درهم جوائز

وأكد بن لاحج انه تم ختام المعرض بحفل كبير لتوزيع الجوائز على المشاركين وبلغت قيمتها 600 الف درهم.

كما فازت سيارة فورد رابتر المعدلة في ورشة الدفاع المدني في دبي بأفضل سيارة تابعة لجهة حكومية معدلة محليا.