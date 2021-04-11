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“عروض رمضان” نيسان ماكسيما متاحة بدفعة مقدمة 10 ريال!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، مع العَشَرة تحلى العِشرة! انتهز الفرصة في شهر الخير و احصل على سيارة أحلامك من بترومين نيسان بأقوى العروض الرمضانية بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان ماكسيما موديل 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 111,999 ريال

– عرض عملاء التقسيط:

  • دفعة مقدمة بقيمة 10 ريال فقط.
  • ضمان ممدد لـ 10 سنوات.
  • 10 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.
  • صيانة مجانية لـ 10 سنوات.

الشروط والأحكام:

  • الصيانة المجانية لا تشمل قطع الغيار الاستهلاكية وتسري لـ 10 سنوات أو 100,000كم أيهما أقرب.
  • الضمان الممتد يفعل بعد الضمان المصنعي 7 سنوات أو 200,000كم أيهما أقرب ويخضع لشروط ومسؤولية المورد ولا يمكن استرداد قيمتها نقداً لانها غير مشمولة بسعر السيارة.
  • خدمة المساعدة على الطريق تخضع لشروط شركة مرني.
  • نظام التمويل خاضع لشروط البنك الأهلي و10 ريال الدفعة الأولى للعملاء المحول رواتبهم فقط.
  • العرض ساري حتى 13 مايو او حتى نفاذ المخزون.

صورة العرض:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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