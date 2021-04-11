نصائح هامة للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في هذه الفترة من العام تتأثر أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، وتعتبر الإطارات من أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة.

لذا يجب العناية بالإطارات وفحصها بشكل منتظم للحفاظ عليها من التلف والإنفجار أثناء القيادة، واليوم نقدم لكم عدد من النصائح لحماية الإطارات في الأجواء الحارة، وهي كما يلي.

فحص الإطارات

المداومة على الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء اكتشاف أي أضرار أو تمزق بالإطار أو برزو الأسلاك الداعمة.

ضبط ضغط الإطارات

يجب ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في فصل الصيف، لأن انخفاض ضغط الإطارات يزيد من احتكاك الإطار بالأرض مما يسبب سرعة تلفه، ويزيد من مسافة الكبح، كما أن ارتفاع الضغط يسبب انبعاجات بالإطار، وقد يسبب انفجاره.

فحص اتزان الإطارات

يجب فحص اتزان الإطارات (الترصيص) عند الإحساس باهتزازات للسيارة أثناء السير، حيث أن الحفاظ على توازن الإطارات يساهم في إطالة عمرها الافتراضي.

الحمولة الزائدة

تحميل السيارة بأوزان زائدة يتسبب في الضغط على الإطارات مما يزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، وهو ما قد يؤدي إلى إنفجار الإطار، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

مجموعة التعليق

في حال ملاحظة انحراف السيارة أثناء القيادة، فإنه يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر على سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.