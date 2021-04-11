أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة وكيفية التخلص منها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي تواجه بعض قائدي السيارات هي انبعاث رائحة كريهة من مكيف الهواء، فما هو سبب هذه الرائحة وكيف يمكن التخلص منها؟

أشارت مجلة السيارات الألمانية “أوتو جازيته” إلى أن سبب انبعاث الروائح الكريهة من مكيف هواء السيارة يرجع إلى وجود فطريات وجراثيم داخل المكيف، وذلك بسبب وجود رطوبة متبقية في مكيف الهواء خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء.

وللتخلص من هذه الروائح الكريهة، نصح الخبراء الألمان بضرورة إجراء عملية تطهير للمكيف من الفطريات والجراثيم الضارة لدى مراكز فنية متخصصة.

وكشف الخبراء عن طريقة بسيطة للوقاية من تكون الفطريات داخل المكيف، وذلك بالقيام بإيقاف وظيفة التبريد الخاصة بمكيف الهواء مع ترك المروحة تستمر في العمل قبل إطفاء محرك السيارة، وذلك كي يقوم الهواء الخارجي الداخل للمكيف بإزالة الرطوبة المتبقية داخله.

كما نصح الألمان بضرورة تغيير فلتر هواء مقصورة السيارة انتظام، حيث لا يمكن تنقية الهواء الخارجي بشكل جيد إلا من خلال استخدام فلتر سليم ونظيف، وإلا فقد تستقر الجراثيم والبكتيريا على الفلتر وتتسبب في انبعاث روائح كريهة.