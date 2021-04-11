مسؤول أردني: التشغيل التجاري لأولى محطات "براكة" إنجاز إماراتي تاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية يشكل إنجازا تاريخيا للعرب.

ونوه إلى أن هذه هي المرة الأولى في أي دولة عربية التي يتم تطوير الطاقة النووية وتسخيرها لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي يساهم في مواجهة التغير المناخي بشكل آمن من خلال هذا المصدر الموثوق والمعتمد.

وقال إنه مع بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية تحصد دولة الإمارات ثمار العمل الدؤوب الذي قامت به فرق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتفانيها لدعم الشبكة الكهربائية بمصدر وفير ونظيف للطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الستين عامًا القادمة.

وأضاف "نحن في هيئة الطاقة الذرية الأردنية نهنئ شركاءنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها على هذا الإنجاز الذي يدعو للفخر ونتطلع إلى أن تحذو المحطات الثانية والثالثة والرابعة في براكة حذو المحطة الأولى كما نتطلع لتعزيز تعاوننا مع المؤسسة لخدمة مواطني بلدينا".

والثلاثاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

ويأتي إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، ليعزز إنجازات "الدولة التي لا تعرف المستحيل"، والتي احتفلت منذ شهور بدخول مسبار الإمارات مدار كوكب المريخ.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تعد إحدى شركات "القابضة" (ADQ) واحدة من كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة - أكدت أن شركة "نواة للطاقة" التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها بدأت التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميجاوات وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، في وقت تستعد فيه المحطات الثلاث المتبقية للتشغيل خلال الأعوام المقبلة، حيث أصبحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقود أضخم مشاريع خفض البصمة الكربونية في جميع القطاعات في الإمارات.