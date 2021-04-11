رسميا.. مرسيدس تعلن موعد إطلاق CLS الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة مرسيدس لإطلاق الموديل الجديد من سيارتها CLS الكوبيه رباعية الأبواب في فصل الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الأنيقة تأتي بملامح تصميمية جديدة وبرنامج دفع معدل؛ حيث تتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة، والرتوش التصميمية على المصادم.

كما تزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود جديد وزخرفات خشبية جديدة وجلود نابا فاخرة بألوان جديدة ضمن لمسات جمالية خفيفة أخرى.



ويتسع برنامج دفع الكوبيه بمحرك ديزل جديد مع تقنية الدفع الهجين المعتدل. ويولد هذا المحرك سعة 2.0 لتر قوة 195 كيلووات/265 حصان. وبفضل مولد بدء الدوران الكهربائي تم تقليص استهلاك الوقود إلى 5.5 لتر/100 كلم.

وتتسارع نسخة السيارة المعتمدة على هذا المحرك بفضل دفعها الرباعي من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.





وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 143 كيلووات/194 حصان إلى 320 كيلووات/435 حصان.

بالنسبة لخيارات محركات البنزين فهي على النحو التالي: محرك 2.0 لتر 4 سلندرات بقوة 299 حصانا وعزم 400 نيوتن متر، ومحرك 3.0 لتر 6 سلندرات بقوة 367 حصانا وعزم 500 نيوتن متر.

وأخيرًا فئة «CLS 53 4MATIC+» الأعلى في المجال ستتوافر بمحرك 3.0 لتر بقوة 435 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع كلي وسرعة قصوى 250 كلم/س.