GR86.. تويوتا تطلق وريثة عرش GT86

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة تويوتا سيارتها GR86 الكوبيه ثنائية الأبواب، والتي ترث عرش الأيقونة GT86.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الرياضية GR86 الجديدة ينبض بداخلها محرك بوكسر رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر وبقوة 170 كيلووات/231 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 249 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

تتسارع السيارة تويوتا GR86 من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.3 ثانية، أي أسرع بـ 1.1 ثانية من الموديل السابق.

وتتمتع السيارة الجديدة بهيكل ترتسم عليه الملامح الأيروديناميكية، مع مقصورة داخلية حديثة ومقاعد 2+2، وعدادات رقمية، مع شاشة لمسية كبيرة في الكونسول الأوسط.

كما تأتي السيارة بملامح داخلية عملية مع شاشة عرض جديدة 7 بوصة وأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لتويوتا، كما حافظت السيارة على وزنها بـ 1270 كيلوجرام مع تحسن التحكم والتوجيه في السيارة بشكل ملحوظ عن الماضي حسب بيان الشركة.

سيارة تويوتا GR86 بها معظم ملامح سوبارو BRZ الجديدة، باختلافات محدودة تشمل الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية LED، وبشكل عام تتمتع السيارة بخارجية أكثر عضلية وجراءة من السابق.

وسيتم طرح تويوتا GR86 الجديدة في اليابان أولا بشكل حصري في العام الجاري 2021 ولباقي الأسواق العالمية في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها في أمريكا من 30,000 ألف دولار أمريكي.