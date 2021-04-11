نصيحة "مهمة" للتحقق من زيت محرك الدراجة النارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصح نادي السيارات "أوروبا" عند قياس مستوى الزيت الخاص بمحرك الدراجة النارية بصفها على سطح أفقي ومستو، وبدء القياس بعد مرور 10 دقائق.

وأوضح الخبراء الألمان أن وقوف الدراجة لهذه الفترة يعطي فرصة لتدفق الزيت لأسفل، كما يجب ترك المحرك الساخن يبرد لمدة 20 دقيقة قبل الفحص.



وتحتوي بعض الموديلات على مقياس زجاجي على الجانب الأيمن من المحرك، في حين أن الموديلات الأخرى مجهزة بمقياس عمق (عصا قياس الزيت) مثل السيارات.

وإذا اقترب المستوى من العلامة السفلية، فسيتعين إعادة ملء الزيت.

وهنا ينصح خبراء النادي بالالتزام بإرشادات الشركة المنتجة للدراجة، والموجودة غالبا في دليل الاستعمال، مع العلم أنه من الطبيعي أن يستهلك المحرك بعض الزيت، لكن الاستهلاك العالي للزيت يشير إلى تلف محتمل في المحرك.