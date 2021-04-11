بلمسة فخامة خاصة.. لكزس تقدم اختبارية كهربائية بمدى سير 600 كلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لكزس النقاب عن سيارتها الاختبارية LF-Z Electrified Concept الكهربائية، والتي من المقرر طرحها في عام 2025.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الاختبارية الفارهة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 400 كيلووات/544 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة رباعية الدفع بوزن 2.1 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى عند 200 كلم/س.

ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 90 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 600 كلم.

وتظهر السيارة الاختبارية الجديدة بطول 4.88 متر، وبعرض 1.96 متر. وتتمتع السيارة بملامح عصرية من خلال الكشافات النحيفة، والخطوط الحادة، التي تمتد من مقدمة السيارة إلى المؤخرة عبر الأبواب الرباعية، والسقف المنساب للخلف بشدة، والجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة، والتي تحتضنها رفارف مطلية باللون الأسود.

ويمكن تعتيم سقف السيارة البانورامي بضغطة زر واحدة، كما تعتمد السيارة على نظام ملتيميديا بنظام الذكاء الاصطناعي للتعرف على تفضيلات السائق.

وتعبر الشركة اليابانية عن مفهوم الحداثة في المقصورة الداخلية من خلال الشاشات الموجودة في القمرة، وشاشة Head-up بتقنية العرض ثلاثي الأبعاد.

وتوفر لكزس لمسة فخامة خاصة من خلال وظيفة التدليك للمقاعد الخلفية، وذلك بجانب العديد من وظائف الراحة الإضافية.