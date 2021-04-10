أشهر 6 سيارات كوبيه في التسعينيات.. كم يبلغ سعرها الآن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حقبة التسعينيات إبداع مجموعة رائعة من السيارات الكوبيه المزودة ببابين فقط من صناعة شركات كبرى.

موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات جمع قائمة تضم أبرز تلك السيارات مع كشف سعرها، وهي بالطبع جميعها مستعملة في الوقت الحالي.

وجاء في بداية القائمة، طراز فولفو C70 الذي تمتع بأحد أبرز تصميمات السيارات الكوبيه خلال تلك الفترة ويتوفر حاليا بسعر يبدأ من 1376 ألف دولار.







وطرز فولكسفاجن Corrado الذي طرحته ماركة فولكس للمرة الأولى عام 1995، وكان من أبرز السيارات التابعة لفئة كوبيه، وتبدأ قيمته السوقية الحالية من 1376 ألف دولار.





ومن ماركة ألفا روميو، ضمت القائمة طراز Alfa Romeo GTV وكان من أبرز السيارات الكوبيه من هذه الحقبة، حيث طرح للمرة الأولى عام 1995، وتبدأ قيمته السوقية الحالية من 1376 ألف دولار.





من بعده ضمت القائمة، طراز Mazda MX-6، الذي تتوفر منه كمية محدودة من النسخ حاليا بعدد لا يتجاوز الـ220 نسخة، ويتوفر بقيمة سوقية حالية تبدأ من 800 دولار.





ومن ماركة مازيراتي، ضمت القائمة، طراز Maserati 3200 GT، الذي كانت بداية طرحه عام 1998 ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، وكان من أبرز الموديلات الكوبيه في هذه الحقبة، ويتوفر بقيمة سوقية حالية تبدأ من سعر 13,762 ألف دولار.





ومن ماركة فورد، ضمت القائمة طراز "بوما"، وكان من أبرز موديلات فورد في هذه الفترة ليس فقط ضمن فئات كوبيه، وكان يعمل بمحرك بسعة تتراوح بين 1.4 و1.6 و1.7 لتر، ويتوفر بقيمة سوقية حالية تبدأ من 800 دولار.



