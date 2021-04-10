أقوى موديلات فيراري في 20 عاما.. سيارات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة فيراري مجموعة متميزة من الموديلات على مدار العقدين الماضيين بقدرات رياضية خارقة.

في تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أبرز تلك السيارات التي تصدرها طراز Ferrari LaFerrari و طرح بمحرك V12 سعة 6.3 لتر، بعزم دوران 663 لفة/قدم.





من بعده، جاء طراز فيراري، Ferrari 488 GTB الذي طرح بمحرك V8 توربيني مزدوج، سعة 3.9 لتر، ينتج قوة 660 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.





وضمت القائمة، طراز فيراري Ferrari 488 Pista،بمحرك ينتج قوة 710 (أحصنة) بعزم دوران 568 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.





وضمت القائمة، طراز فيراري Ferrari GTC4 Lusso، الذي طرح بمحرك V12 سعة 6.3 لتر ينتج قوة 681 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.





وطراز فيراري Ferrari F12tdf الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.





من بعده ضمت القائمة طراز فيراري Ferrari 812 Superfast، الذي طرح بمحرك V12، سعة 6.5 لتر، ينتج قوة 789 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.





واختتم الموقع القائمة، بطراز فيراري Ferrari 458 Italia، الذي طرح بمحرك فئة V8 سعة 4.5 لتر، ينتج قوة 562 حصانا.



