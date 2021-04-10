بالصور.. مفاجأة هوندا لسوق السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكشف هوندا عن طراز جديد من السيارات الكهربائية، "إي كونسبت"، وذلك خلال معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2021.

ومن المقرر أن يقام المعرض خلال الفترة من 21 إلى 28 أبريل/نيسان الجاري.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى للطراز الذي وصف بأنه "مفاجأة" لسوق السيارات الكهربائية، والذي سيطرح ضمن فئة Suv، وتوفر منه هوندا نسخة كهربائية EV ونسخة هجينة Plug-in.





وذكر "موتور وان" أن هوندا ستطرح للعرض موديلات أخرى جديدة منها نسخة من طراز RDX ماركة أكيورا التابعة.







ومن المقرر أن تكشف هوندا أيضا عن مواصفات طراز "إي كونسبت" الجديد بالتزامن مع طرحه للعرض بالمعرض الصيني.