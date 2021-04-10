قائمة موديلات ألفا روميو الجديدة بمصر.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة ألفا روميو الإيطالية مجموعة متميزة من الموديلات لعام 2021 بالسوق المصرية، تنوعت في مواصفاتها وتكلفتها.

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم أبرز الموديلات، كاشفا عن أبرز مواصفاتها، وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة طراز ألفا روميو جوليتا، الذي يتوفر بـ4 فئات، الأقل أوتوماتيك / FULL OPTION 2020 ويعمل بمحرك قوة 1400 سي سي، بسعر 389 ألف جنيه.



وأعلى فئة، أتوماتيك / VELOCE 2021، بمحرك قوة 1800 سي سي تربو، وتكلفتها 650,000 جنيه.





كما ضمت القائمة طراز ألفا روميو جوليا، الذي يتوفر بـ8 فئات، الأقل أتوماتيك / BASE 2020 بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 653,000 جنيه.

وأعلى فئة هي أتوماتيك/ QUADRIFOGLIO 2020، العاملة بمحرك قوة 2900 سي سي، وتكلفتها 1,850,000 دولار.





وطراز ألفا روميو ستليفو، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 5 فئات، الأقل أتوتوماتيك / HIGH LINE 2020 بمحرك بقوة 2000 سي سي، وتكلفتها 895,000 جنيه.

والأعلى أتوماتيك/ QUADRIFOGLIO 2020، العاملة بمحرك قوة 2900 سي سي، وتكلفتها 2,100,000 دولار.



