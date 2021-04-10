هل الإطارات الكبيرة تقلل من استهلاك السيارة للوقود؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هناك اعتقاد شائع بين كثير من قائدي السيارات مفادة أن الإطارات كبيرة الحجم تساعد على خفض استهلاك السيارة للوقود أكثر من الصغيرة، فما هو صحة هذا الاعتقاد؟

أجاب خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد بالتأكيد خاطئ، وأنه على الرغم من وجود صلة وثيقة بين إطارات السيارة واستهلاكها للوقود، إلا أن هذا الأمر يقاس بجودة وكفاءة نوع الإطارات نفسها وتقييمها وفقاً لبطاقة كفاءة الطاقة التي يوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتفقده قبل شراء الإطارات.

لكن في حال تركيب إطارات أكبر من المقاس المناسب لسيارتك والذي أقرته الشركة المصنعة، فإنه سوف يتسبب في إزدياد مقاومتها نظراً لزيادة عرضها، وبالتالي زيادة المساحة التي تلامس من خلالها الطريق، ما يؤدي إلى رفع استهلاك الوقود، وذلك لبذل المحرك مجهود أكبر في تحريك السيارة.

الجدير بالذكر، فإن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات تقوم بتقييم الإطارات من حيث كفاءة استهلاك الوقود من ممتاز إلى سيء جداً، ومن حيث التماسك على الأسطح الرطبة، ويتم تقييم كفاءة استهلاك الوقود من خلال مقاومة دوران الإطار على الطريق، وكلما ازدادت زاد استهلاكه للوقود.