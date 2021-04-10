شانجان CS35 متاحة للتأجير ضمن أسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وحفاظاً على ريادتها فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم شانجان CS35 موديل 2021 لأسطول سياراتها، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.

التصميم

تتمتع الاس يو في بتصميم خارجي انسيابي يعطي إحساس الفخامة، ويبرز ذلك من خلال مصابيح LED رياضية وشبك تهوية ضخم، بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها، بالإضافة إلى مرايا كهربائية جانبية مع جنوط 17 أو 18 بوصة.

الداخلية

تتميز مقصورة شانجان CS35 بالفخامة والمساحة الواسعة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الراحة مثل مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، مقود متعدد الاستخدامات ذو 4 اتجاهات، ذاكرة المقاعد، مقاعد مدفأة، مقعد سائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات، فتحة سقف بانورامية.

هذا بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مثل شاشة لمسية 10 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 6 سماعات بجانب دعم الملاحة والبلوتوث، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 7 إنش.

الأمان

تأتي بوسائد هوائية أمامية وجانبية، قياس ضغط الإطارات، منع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها إلكترونياً، مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، منع الانزلاق، نظام رؤية محيطية يشمل كاميرا خلفية، تنبيه الاصطدامات مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية.

المحرك

تستمد الاس يو في قوتها من محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.

هذا ويمكنك تأجير كيا بيجاس 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

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