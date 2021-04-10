تعرف على تفاصيل سباق إكستريم إي 2021 بعد انتهاءه في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد الانتهاء من تتويج الفائزين في أول بطولة إكستريم إي، ها هو الستار ينسدل رسمياً على سباق السيارات الكهربائية بالطرق الوعرة في محطته الاولى في العُلا.

لم تكن المهمة سهلة أمام المتسابقين، حيث صحراء العُلا الساحرة والتي تتميز بطبيعة تضاريسها المعقدة وأجواءها الحارة، إلا أن ذلك لم يزد المتسابقين سوى إصراراً لما رأوه من تحدي على الأراضي السعودية.

تضمن ذلك فريق أندريتي يونايتد الذي ترعاه شركة التوكيلات العالمية للسيارات، حيث استمر المتسابقين تيمي هانسون وكاتي مونينجس في اليوم الأول بالسباق على ثلاث عجلات بعد أن فقد إحداها خلال قيادة كاتي لسيارتها، وهو ما أثمر في النهاية،

إذ تم تتويج أندريتي يونايتد بالمركز الثاني خلال الجولة الختامية لهذا السباق، بينما حصل فريق روزبرغ على المركز الأول، وحلّ فريق إكس 44 بالمركز الثالث.

الجدير بالذكر أن إكستريم إي هو سباق يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات تغير المناخ التي تواجهها النظم البيئية المختلفة حول العالم، مع عرض أداء سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل في الظروف القاسية.

بهذا، اختتمت المرحلة الأولى من سباق إكستريم إي والتي تمت بعد سنوات من التخطيط وبنجاح مبهر يؤكد قدرة المملكة على استضافة أحداث عالمية وأن تنوع تضاريسها وكثبانها الرملية ومناظرها الخلابة تجعل منظمي السباقات حول العالم يعتبرونها مقصداً رئيسياً.

وهو ما أكد عليه المهندس / محمد صلاح الدين عبدالجواد رئيس شركة التوكيلات العالمية للسيارات حيث قال: “سعداء بنجاح البطولة وهذا أمر غير مستغرب على قيادتنا الحكيمة، وأود أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على اهتمامهم بفكرة السباق ومبادرتهم بأن تكون أول مرحلة من مراحل هذا السباق في السعودية، إضافة إلى سعيهم بأن نخرج بهذا الشكل المشرف من التنظيم والإخراج لهذا الحدث بمستوى عالمي ولله الحمد، ونحن أيضاً سعداء بتحقيق فريق أندريتي يونايتد المركز الثاني رغم صعوبة السباق ونبارك للفرق الفائزة الأخرى، وسنصارع على المراكز المتقدمة في جميح محطات هذه البطولة بإذن الله تعالى،

حرصنا على البيئة وشغفنا بحمياتها جعلنا نستثمر في هذا الفريق.”