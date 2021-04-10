رحلة فريدة لطيران الإمارات.. الركاب والطاقم من متلقي لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسير طيران الإمارات رحلة خاصة على متن الناقلة "إيرباص إيه 380" تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لحساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": "انطلقت الرحلة من مطار دبي الدولي وجابت أجواء دولة الإمارات.. احتفالا بالتقدم الكبير الذي يحققه برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 على مستوى الإمارات".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 33,972 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

ويبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الجمعة، 8,923,543 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 90.22 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

