صور.. أبرز مواصفات سكودا أوكتافيا "سبورت لاين" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة سكودا التشيكية عن توفير فئة "سبورت لاين" عالية الأداء، ضمن الفئات المطروحة من طراز أوكتافيا، لعام 2021.

ووفق موقع "موتور وان"، فقد انضم طراز أوكتافيا لمجموعة أخرى من الموديلات سبق أن قدمت ضمنها سكودا فئة "سبورت لاين"، وهي "كودياك"، و"كاروك" و"سابرب".

وتطرح الفئة عالية الأداء الجديدة "أوكتافيا سبورت لاين"، بقاعدة إطارات كبيرة، تتراوح ما بين 18 و19 بوصة، مقارنة بقياسها بالفئات التقليدية من طراز أوكتافيا الذي يقف عند حد 17 بوصة فقط.





كما تتعدد خواص المحرك الذي يطرح به الطراز ضمن هذه الفئة، وتشمل الجازولين والديزل والغاز الطبيعي والفئات الهجينة، مع توفر أنظمة دفع أمامية وخلفية، ونواقل سرعة بعدد سرعات ما بين 6 و7 سرعات.



وينتج محرك الطراز "أوكتافيا سبورت لاين"، قوة تصل إلى 190 حصانا، ويتوفر بسعة 2 لتر.



