موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أنجح الشاحنات وأضخم شركات الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

رغم الأزمات التي واجهت صناعة السيارات في 2020، إلا أن بعض الماركات نجحت في الحفاظ على مكانتها ضمن أضخم المصنعين في العالم.

صناعة السيارات في الصين تضم مجموعة كبيرة من الشركات العملاقة، لتنافس الصناعة الأوروبية والأمريكية بمجموعة ماركات مميزة.

في صناعة الشاحنات، تهيمن مجموعة استثنائية من الموديلات التي تعد كأنجح الشاحنات التي طرحت على مدار تاريخ صناعة السيارات.

أودي الألمانية، من ماركات السيارات التي تحظى بتواجد متميز بالسوق المصرية لوفرة موديلاتها والفئات المطروحة منها وتنوع قدراتها.