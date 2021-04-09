"منح مالطا".. سلاح الجزيرة لمواجهة مخاوف السياح من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأت مالطا إلي طريقة جديدة، تتمثل في خصومات أو منح مالية، لجذب السياح في موسم الصيف، باعتبارها أكثر المقاصد أمانا في أوروبا.

وبات بإمكان أول 35 ألف سائح يقومون بحجز عطلة في جزيرة مالطا هذا الصيف، الحصول على ما يصل إلى مائتي يورو (238 دولارا) لكل منهم في شكل خصومات.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تسعى تلك الجزيرة الأوروبية، الواقعة بالبحر المتوسط، لإطلاق إشارة البدء لموسمها السياحي.

وسيحق للسياح الذين يحجزون من أجل الإقامة لمدة 3 ليال على الأقل عبر فنادق مالطا مباشرة، الحصول على المنحة المالية، بخصومات ترتفع بحسب درجة الضيافة.

وسيحصل السياح الذين يختارون الإقامة في فندق 5 نجوم على مائتي يورو، ترتفع إلى 220 يورو إذا اختاروا الإقامة في فندق في جزيرة جوزو وهى ثانى أكبر جزيرة بمالطا.

ويشكل برنامج منح بقيمة 3.5 مليون يورو جزءا من حملة تبلغ تكلفتها 20 مليون يورو تقوم به حكومة مالطا، على أمل انطلاق موسم السياح في موعده لهذا الصيف.

ووفقا للمجلس العالمي للسياحة والسفر، شكل السفر والسياحة بشكل مباشر 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا في عام 2019.

وتأمل مالطا تسويق نفسها كواحدة من أكثر المقاصد أمانا في أوروبا هذا الصيف، حيث تتصدر البلاد حاليا مؤشرات التطعيم بالاتحاد الأوروبي.

وحتى الجمعة، تم إعطاء أكثر من 230 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلد الذي يبلغ عدد سكانها 500 ألف شخص.