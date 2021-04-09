10 شركات سيارات تسجل "الرقم الصعب" في زمن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الأزمات التي واجهت صناعة السيارات في 2020، إلا أن بعض الماركات نجحت في الحفاظ على مكانتها ضمن أضخم المصنعين في العالم.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم ماركات السيارات الأعلى في معدل التصنيع حاليا على مستوى العالم وفق أحدث إحصائية لعام 2020.

وضمت القائمة ماركة تويوتا اليابانية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، إلى 10 ملايين و466 ألفا و51 سيارة.





ثم جاءت مجموعة فولكسفاجن الألمانية بكل ما يتبع لها من ماركات، حيث وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، إلى 10 ملايين و382 ألفا و334 سيارة.





وضمت القائمة مجموعة هيونداي/كيا الكورية الجنوبية، والتي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 لنحو 7 ملايين و218 ألفا و391 سيارة.





ثم جاءت مجموعة General Motors الأمريكية بكل ما يتبعها من ماركات، ووصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 لنحو 6 ملايين و856 ألفا و800 سيارة.





من بعدها ضمت القائمة، ماركة فورد الأمريكية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 إلى 6 ملايين و386 ألفا و818 سيارة.





من بعدها تأتي ماركة نيسان اليابانية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، إلى 5 ملايين و769 ألفا و277 سيارة.





ثم ماركة هوندا اليابانية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، لنحو 5 ملايين و235 ألفا و842 سيارة.





ومجموعة فيات كرايسلر الأمريكية الإيطالية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، إلى 4 ملايين و600 ألف و847 سيارة.





وضمت القائمة مجموعة رينو الفرنسية، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، لنحو 4 ملايين و153 ألفا و589 سيارة.





من بعدها ضمت قائمة "هوت كارز"، مجموعة PSA الفرنسية بكل ما يتبعها من ماركات ومنها ماركة سيتروين وبيجو، التي وصل معدلها التصنيعي خلال عام 2020 الماضي، إلى 3 ملايين و649 ألفا و742 سيارة.



