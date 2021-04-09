رئيس لوسيد يجرب سيارة إير سيدان الجديدة في شوارع نيويورك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقترب لوسيد من إطلاق موديل إير سيدان الكهربائي الفاخر مع اقتراب التطوير من مراحله الأخيرة، ونرى في الفيديو المرفق تجربة قيادة جديدة للسيارة من رئيس الشركة بيتر رولينسون في شوارع نيويورك.

مثل معظم السيارات الفاخرة الجديدة في الأسواق، تأتي إير بعدة شاشات عالية الجودة للتحكم في معظم وظائف السيارة، مع تركيز رولينسون بشكل خاص على شاشة المعلومات الترفيهية المركزية ووضعية مسند الذراع المريحة أثناء التعامل مع الشاشة.

كما مدح رولينسون السقف الزجاجي الضخم لسيارة إير، وراحة الداخلية بشكل عام.. ويُذكر أن إير ستنطلق ببطارية 113 كيلوواط\س للفئة الأعلى في المجال مع محركات كهربائية بقوة قصوى 1080 حصان ومدى 832 كيلومتر.