تعرف على أهم مواصفات كيا K8 2022 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق كيا K8 الجديدة كلياً في السوق الكوري تمهيداً لطرحها في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام، نستعرض لكم أهم مواصفات السيدان الأنيقة.

التصميم

كيا K8 هي أول سيارة تستلم شعار العلامة الجديد، كما تجسد السيارة فلسفة التصميم الجديدة لكيا، وتتمتع الواجهة بشبك وجه النمر على شكل مجوهر مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.

كما أن إشارات الانعطاف مستقلة بذاتها، بينما توجد خطوط ديناميكية بالهيكل مستوحاة من اليخوت، ويستمر التصميم الفريد من نوعه في الخلفية التي تمتلك مصابيح ليد متصلة حادّة ممتدة إلى الجوانب.

الداخلية

الداخلية جديدة كلياً بمزايا تشمل شاشة عرض منحنية جديدة وأول نظام سمعي من Meridian بـ 14 مكبر صوت، مع مقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

كما حصلت K8 على نظام تعليق معدل مقارنة بكادينزا لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثف لكتم الأصوات.. ومن مميزات الداخلية هي خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم\س لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

الأداء

وتأتي السيارة بمحرك 3.5 لتر 6 سلندر بنزين بقوة 296 حصان، أي أقوى بـ 6 حصان من محرك 3.3 لتر في كادينزا، كما تحسن عزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 359 نيوتن متر مقارنة بكادينزا، مع تقديم نظام دفع كلي جديد للفئة الأفخم.

وستتوفر K8 بمحرك آخر 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 195 حصان وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.. ومن المتوقع تقديم كيا لنسخة جديدة أساسية للموديل بمحرك 1.6 لتر في الأشهر القادمة.