أضخم شركات السيارات في الصين.. قصة الرباعي المخيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صناعة السيارات في الصين تضم مجموعة كبيرة من الشركات العملاقة، لتنافس الصناعة الأوروبية والأمريكية بمجموعة ماركات مميزة.

وتعد مجموعة "بي واي دي" أوتو الصينية، هي الأشهر بحسب موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات.

وتأسست "بي واي دي" أوتو الصينية عام 2003، وحققت نجاحا كبيرا مكنها من مد نفوذها لأوروبا، بتصنيع سيارات من مختلف الفئات، وتسعى حاليا لتعزيز كفاءتها في تصنيع السيارات الكهربائية.







من بعدها ضمت القائمة، مجموعة "جيلي" الصينية، التي تأسست عام 1997، وبداية من عام 2009، نجحت في الاستحواذ على ماركة فولفو السويدية، بالإضافة لماركة لوتس البريطانية عام 2017، ووصل معدل مبيعات الماركة في 2018 لـ 1.8 مليون سيارة.





وشملت القائمة، مجموعة SAIC موتور الصينية، وهي من ماركات السيارات المملوكة للحكومة الصينية، والتي يبلغ عددها 4 ماركات سيارات كبرى تشمل FAW جروب، و Dongfeng Motor Corp وماركة Changan Automobile.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة Changan Automobile وهي واحدة من ماركات السيارات الصينية الأربعة الكبرى التابعة للحكومة الصينية، وتعمل هذه الماركة في تصنيع موديلات من مختلف الفئات ويجمعها بروتوكولات تعاون مع ماركات فورد ومازدا.





الأمر نفسه ينطبق على ماركة Dongfeng Motor Corporation التي جاءت ضمن القائمة وتعتبر واحدة من الماركات الكبرى التابعة للحكومة الصينية، وتجمعها مشاريع شراكة مع ماركات هوندا وكيا ونيسان ورينو، وفي عام 2014 وصل معدل تصنيع الماركة لـ 3.5 مليون سيارة.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة Great Wall Motors، التي تأسست عام 1984، وبلغت نسبة مبيعاتها في عام 2016 لـ مليون سيارة.





ضمت القائمة أيضا ماركة سيارات Faw Group، وهي واحدة من الماركات الأربعة الكبرى التابعة للحكومة الصينية، وفي عام 2014 وصلت نسبة مبيعات هذه الماركة لـ 2.7 مليون سيارة.





ثم ماركة Brilliance Auto Group التي تتوفر في عدد كبير من أسواق السيارات بأوروبا وأفريقيا، وتحظى بتقييم مرموق بين الماركات الصينية.



